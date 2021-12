Convocazione Comunità del Parco

(Mantova, 15 Dic 21)

La Comunità del Parco del Mincio è convocata per il giorno Lunedì 20 Dicembre alle ore 16:00 presso la Sede del Parco del Mincio in Mantova, Piazza Porta Giulia, 10 per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente;

2. Ratifica delle deliberazioni del Consiglio di Gestione di variazione al bilancio di previsione 2021/2023;

4. Determinazione della contribuzione ordinaria a carico degli enti aderenti per l'anno 2022;

5. Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e documenti allegati;

6. Approvazione Bilancio di previsione 2022/2024;

7. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 2 0d.lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal d.lgs.16.06.2017 n.100: approvazione.

La seduta rappresenterà anche l'occasione per il tradizionale scambio di auguri con i Sindaci della comunità del Parco e per la presentazione del Calendario 2022 dell'ente, dedicato al tema delle acque del bacino fluviale del Mincio.