Parchi luoghi per il benessere

Da Regione contributi straordinari per migliorare l’accoglienza

(Mantova, 16 Dic 21)

"A causa del periodo pandemico si è registrata un'impennata di visite nelle aree protette da parte dei cittadini lombardi, i quali hanno potuto apprezzare il benessere psico-fisico che la loro frequentazione comporta e conseguentemente l'importanza della preservazione e della fruizione di tali aree e che tale fruizione ha avuto un impatto socio-economico positivo sul sistema economico locale": questa la premessa con cui Regione Lombardia (Deliberazione di Giunta del 14.12.2021) ha deciso di stanziare ai Parchi risorse extra da attingere dal Fondo investimenti regionali per la ripresa economica.

Un fenomeno risultato del tutto evidente anche nel territorio del Parco Regionale del Mincio se si prende ad esempio il Parco Bertone dove, in occasione del calendario eventi "Ben-Essere in natura" si è spesso registrato il tutto esaurito. Ma il fenomeno si è percepito nettamente anche nel parco periurbano dei laghi di Mantova, lungo le ciclopedonali, in pianura come sui Colli Morenici.

Le somme alle quali il Parco può aspirare – il bando per la candidatura di massimo due progetti è atteso a giorni – ammontano a 472.500 euro complessivi, una cifra record se si considera che le risorse annuali stanziate da Regione per le manutenzioni straordinarie ammontano di solito a circa la metà.

"E' un riconoscimento importante per le aree protette che in questi periodi di pandemia hanno rappresentato oasi di tranquillità per i cittadini. Ed è altresì altrettanto significativo che Regione Lombardia individui nel sistema economico sociale delle aree protette un volano di rilancio capace di fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19", commenta il Presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer.

Obiettivo delle risorse che Regione Lombardia stanzierà per il prossimo triennio: consolidare e potenziare il patrimonio strutturale e infrastrutturale delle aree protette e si tratta di contributi a fondo perduto.

"Le disposizioni quadro allegate alla delibera – anticipa il direttore Cinzia De Simone – ammettono interventi per il potenziamento strutturale e infrastrutturale del parco regionale e delle riserve naturali in gestione all'ente. Si tratta di contributi in capitale a fondo perduto, sino al 100% del valore delle opere finanziate, destinati a interventi finalizzati all'incremento del patrimonio pubblico".