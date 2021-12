Dedicato all’acqua il calendario 2022 del Parco del Mincio

Le immagini che raccontano il nuovo anno scattate dai fotografi della call Focusacque

(Mantova, 21 Dic 21) La tutela della risorsa idrica riveste un ruolo centrale nelle azioni promosse dal Parco regionale del Mincio e costituisce il focus di ampie progettazioni legate al Contratto di Fiume Mincio.

"Per questo - spiega il Presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer - abbiamo scelto di dedicare il calendario 2022 dell'ente Parco all'acqua che vivifica gli ecosistemi del fiume Mincio e dei Laghi di Mantova, nutre di bellezza i paesaggi, alimenta l'agricoltura e sostiene il turismo green".

Le immagini del calendario 2022 sono infatti dedicate al racconto della risorsa idrica che scorre nel fiume Mincio e nei laghi di Mantova, costituisce l'habitat di elezione per rare specie protette e sostiene molteplici attività umane. Lo sguardo è quello restituito da diversi fotografi che hanno partecipato alla call fotografica "Focusacque", lanciata dal Parco proprio per dar vita a un racconto collettivo sulla risorsa più importante per la vita del pianeta: la call ha raccolto una visione d'insieme che offre un segno di grande affezione al territorio.

"Tra le 105 immagini pervenute dai 28 autori partecipanti, la selezione che illustra il calendario cerca di riassumere le diverse chiavi di lettura del paesaggio fluviale e delle sue particolarità, offerte dallo sguardo di tanti amici fotografi, che ringraziamo di cuore" aggiunge Pellizzer.

Gli autori selezionati per l'edizione 2022 del calendario sono Michael Barbieri, Luca Bulgarelli, Corrado Cavazza, Cristiano Mantovani, Alberto Margonari, Stefano Mariga, Luca Rebustini, Anna Sganzerla, Maria Luigia Simonazzi: ieri si è svolta una cerimonia nel corso della quale il Presidente del Parco Maurizio Pellizzer e il Direttore Cinzia De Simone hanno ringraziato i fotografi e consegnato in anteprima le copie del calendario.

Quest'anno il calendario è stato reso interattivo con l'inserimento di QR Code che puntano a contenti informativi sui territori, sugli ambienti e sulle specie rappresentate nelle immagini.

A partire da oggi il calendario sarà in consegna nelle scuole e negli uffici pubblici del territorio del Parco del Mincio. È iniziata anche la distribuzione gratuita alla cittadinanza, che si svolge dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì presso gli uffici dell'ente (piazza Porta Giulia 10, Cittadella), fino a esaurimento scorte e nel rispetto delle normative anti Covid-19.