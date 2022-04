Visite guidate con le GEV, pic nic, piante secolari e i voli delle cicogne

(Mantova, 13 Apr 22) Terminata l'emergenza sanitaria, riprende la tradizione della Pasqua e Pasquetta a Parco Bertone. Il centro visite del Parco del Mincio e centro di reintroduzione della Cicogna Bianca sarà aperto domenica 17 e lunedì 18 aprile dalle ore 10 alle ore 19 e ad accogliere i visitatori saranno le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio, che condurranno visite guidate gratuite alle ore 11 e alle ore 16.

Negli spazi erbosi che circondano la villa padronale è possibile organizzare pic nic in uno scenario dominato dai colori brillanti della primavera: il verde acceso delle giovani foglie sugli alberi secolari nel bosco, le variopinte corolle dei fiori del giardino romantico, le brillanti fioriture spontanee che spuntano nel sottobosco.

Ad aggiungere fascino all'atmosfera primaverile, lo spettacolare via vai delle cicogne che hanno costruito i loro nidi sugli alberi più alti delle Bertone e sorvolano il Parco per i rituali amorosi o per cercare cibo nei vicini prati stabili. Per osservare la laboriosa routine dei genitori e intravedere i nuovi nati che fanno capolino dai nidi, è consigliato portarsi un binocolo.

La magia delle Bertone si coglie anche camminando nei sentieri che attraversano il bosco giardino e che conducono alla scoperta dei giganti verdi: il maestoso Ginkgo biloba, che con i suoi 40 metri è considerato uno dei più alti in Italia, il gruppo di Celtis australis a radici esposte nei pressi del laghetto, l'imponente Sophora japonica che si affaccia sullo specchio d'acqua, gli esemplari secolari di glicine nel pieno della fioritura e il vasto complesso radicale di un antico noce nero, che appare come un'opera scultorea.

Ingresso: 2 euro biglietto intero, 1 euro ridotto, gratuito fino ai 12 anni o over 70.

