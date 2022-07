Procedura n. 156733205 sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia spa

(Mantova, 07 Lug 22) È pubblicata sull'Albo Pretorio la procedura n. 156733205 su piattaforma Sintel di Aria Lombardia spa - Bando di gara per la fornitura di un natante specializzato per la raccolta di detriti galleggianti e lo sfalcio di vegetazione idrofila per l'ente Parco del Mincio - CUP G37H21026010004.

Scadenza 30/07/2022