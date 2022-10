II Parco regionale del Mincio organizza un corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie (GEV): domande di iscrizione entro le ore 12 del 31/10/2022

(Mantova, 25 Ott 22) II Parco regionale del Mincio organizza un corso di formazione per Guardie Ecologiche Volontarie, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 e s.m.i.



CHI SONO LE GEV

Una Guardia Ecologica Volontaria è un cittadino o una cittadina che, a seguito del superamento di uno specifico corso e dopo aver ottenuto il decreto di Guardia Particolare Giurata da parte del Prefetto, svolge, senza compenso, un'attività volta alla tutela del territorio. Una Gev mette il suo tempo e la sua passione per l'ambiente a disposizione delle istituzioni, con cui collabora in caso di necessità e quando richiesto, e insegna il rispetto per l'ambiente

L'aspirante GEV deve:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;

godere dei diritti civili e politici;

non aver subito condanne penali definitive;

possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che lo rendano idoneo al servizio;

essere maggiorenne e avere al massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione;

frequentare i corsi di formazione ed effettuare addestramento in affiancamento alleGEV;

superare l'esame davanti alla commissione regionale;

conseguire la nomina di Guardia Giurata Particolare



COSA FANNO LE GEV

Il potere di accertamento delle GEV è definito nel Decreto di Incarico a Guardia Ecologica Volontaria rilasciato dall'Ente Organizzatore del servizio: in esso viene fatto riferimento agli ambiti normativi previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale e al territorio di competenza in cui le GEV sono chiamate ad operare.

I principali settori di competenza delle GEV sono i seguenti: aree regionali protette;

tutela della flora e della fauna;

funghi epigei freschi e conservati;

tartufi freschi e conservati;

settore apistico;

tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale;

scarichi delle acque reflue domestiche e fognarie;

accertamento di illeciti contro il demanio idrico;

abbandono di rifiuti;

regolamenti dell'Ente organizzatore



DURATA E CARATTERISTICHE DEL CORSO

Il corso avrà inizio il 12 novembre 2022 e terminerà il 21 gennaio 2023, come da allegata bozza di programma, fatte salve esigenze tecniche e logistiche che potrebbero comportare uno slittamento della data di fine corso.

Le lezioni si svolgeranno in presenza, fatto salve esigenze particolari tali da richiedere lezioni da remoto. In tal caso l'Ente Parco comunicherà il link per la partecipazione alle lezioni. Il corso si svolgerà presso la sala riunioni del Parco regionale del Mincio, sita in piazzale Porta Giulia, n. 10 - MANTOVA.



DOMANDA DI ISCRIZIONE

Al corso sarà ammesso un numero massimo di 50 aspiranti. Le domande verranno valutate in base all'ordine di arrivo. La domanda di iscrizione al corso dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 31.10.2022 con le seguenti modalità:

con consegna a mano, durante gli orari di apertura al pubblico (dalle ore 08.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 il mercoledì)

a mezzo posta con raccomandata A.R. (in tal caso fa fede il timbro di postale) al Parco regionale del Mincio - piazzale Porta Giulia, n. 10 - 46100 MANTOVA.

a mezzo pec al seguente indirizzo: parco.mincio@pec.regione.lombardia.it

La domanda dovrà essere compilata secondo il FAC - SIMILE del modulo allegato.



PROVA FINALE

Al termine del corso, le aspiranti GEV dovranno sostenere un esame teorico/pratico innanzi ad una commissione nominata dal Presidente della Giunta Regionale della Lombardia. È obbligatorio garantire la presenza al 75% delle 56 ore previste: se non si supera la quota minima di presenza non si potrà accedere all'esame finale Non è consentita e non viene conteggiata la partecipazione parziale alle lezioni.

Verranno raccolte le firme all'inizio ed al termine delle lezioni.

Le lezioni si terranno esclusivamente nelle giornate di sabato presso la Sede del Parco del Mincio, nelle fasce orarie comprese tra le ore 09:00 e le ore 13:00 - 14:30 e le ore 17:30.

Totale n. 56 ore di lezione da svolgere in 8 giornate.

Coloro che avranno superato la prova d'esame dovranno far pervenire tutti i documenti necessari per il rilascio del decreto di Guardia Giurata Particolare da parte della Prefettura. Si informa che, ai sensi e per effetto della legge 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento relativo al corso in oggetto è il responsabile dell'Area Tecnica e Vigilanza del Parco del Mincio, Geom. Angelo Reami.