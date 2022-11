Da lunedì 7 novembre gli utenti della ciclabile Mantova-Peschiera saranno deviati verso un percorso alternativo

(Mantova, 04 Nov 22) È pronto a insediarsi il cantiere per l'esecuzione dei lavori di risanamento della ciclabile Mantova-Peschiera in località San Girolamo, alle porte di Mantova, previsti nell'ambito della realizzazione della tratta lombarda della Ciclovia nazionale turistica del Sole.

L'intervento viene eseguito lungo un tratto dissestato a causa del sifonamento idraulico del Cavo Parcarello, che corre parallelo alla ciclabile, verso la campagna sul lato opposto. Sono previsti interventi di bonifica, infissione di nuove palancole per tagliare il sifonamento e ripristino della sede stradale e dei parapetti, con relativo cordolo.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori, a partire da lunedì 7 novembre gli utenti della ciclabile saranno deviati verso un percorso alternativo appositamente segnalato, in direzione Corte Prada Alta. La durata dei lavori è stimata in trenta giorni.

Finanziata con risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e da Regione Lombardia, la tratta lombarda della Ciclovia nazionale turistica del Sole viene realizzata dal Parco regionale del Mincio, per un investimento complessivo di 5,8 milioni di euro.

Sono dieci i Comuni mantovani che saranno attraversati dalla Ciclovia e che saranno direttamente connessi alla dorsale cicloturistica europea Eurovelo 7: Moglia, San Benedetto Po, Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Mantova, Porto Mantovano, Marmirolo, Goito, Monzambano e Ponti sul Mincio. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi tratti ciclabili e la riqualificazione della viabilità ciclabile esistente, con interventi puntuali per la messa in sicurezza dei punti di attraversamento e la creazione di aree di sosta attrezzate.