Cammini popolari e palazzi di potere nelle terre di Gonzaga

(Mantova, 30 Nov 22) Partendo da Mantova, tre itinerari in un territorio ricco di arte, cultura, natura ed enogastronomia da scoprire in modo lento, a piedi o in bicicletta, anche grazie a una flotta di trekking bike a pedalata assistita a disposizione dei viaggiatori e delle associazioni che operano sul territorio.

NOBILI SEGNI, Cammini popolari e palazzi di potere nelle terre dei Gonzaga è un progetto di valorizzazione di cammini e ciclabili che identificano Mantova quale punto di snodo e attraversamento per la scoperta del territorio. L'articolazione dei percorsi si basa sul potenziale turistico delle risorse attivabili, del patrimonio culturale, naturale ed enogastronomico.

A partire da Mantova i tracciati si snodano lungo tre direttrici: a nord, verso Castiglione delle Stiviere, il percorso segue la Via Carolingia, il cammino che percorse Carlo Magno nell'anno 800 da Aquisgrana a Roma. Da Mantova, seguendo i tracciati ciclabili è possibile raggiungere a ovest Sabbioneta e a est San Benedetto Po, alla scoperta del territorio e delle Capitali Gonzaghesche dell'Oglio Po e dell'Oltre Po Mantovano.

NOBILI SEGNI, Cammini popolari e palazzi di potere nelle terre dei Gonzaga è finanziato da Regione Lombardia a valere sul bando Viaggio in Lombardia III edizione, che coinvolge i Comuni di Mantova, in qualità di capofila, Sabbioneta, San Benedetto Po e Castiglione delle Stiviere.

Il progetto è sostenuto dal Parco del Mincio.

