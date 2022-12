Lunedì 12 dicembre, ore 15: presentazione delle analisi ecologiche e delle misure di portata

(Mantova, 07 Dic 22) Lunedì 12 dicembre, con inizio alle ore 15, nella sede del Parco del Mincio si svolge il convegno "Valli del Mincio, il delicato equilibrio" per la presentazione dello studio "Analisi ecologiche e misure di portata per la definizione dei fattori correttivi nel calcolo dei deflussi nel Mincio e la calibrazione dei sistemi di misura", condotto dall'Università degli Studi di Parma nell'ambito del progetto per la definizione del Deflusso Ecologico del Fiume Mincio, realizzato da Parco regionale del Mincio e Regione Lombardia.

L'indagine rappresenta un sostanziale contributo scientifico nel percorso di attuazione dell'Azione 3 "Incremento e migliore gestione delle portate transitanti nel fiume" del Contratto di Fiume Mincio e, più nello specifico, in funzione della corretta determinazione del Deflusso Ecologico, che costituisce uno degli interventi cardine dell'Azione.

I lavori si apriranno con gli interventi di Maurizio Pellizzer, presidente Parco regionale del Mincio, e dei parlamentari Carlo Maccari e Antonella Forattini.

Seguiranno l'introduzione di Marco Bartoli, ecologo e professore associato Università degli Studi di Parma, e le relazioni illustrate dal pool composto da esperti dell'Università di Parma e del CNR-Irea Milano: Marco Faggioli, ingegnere ambientale (Risultati delle analisi delle portate); Edoardo Severini, idrogeologo ed ecologo (Risultati delle analisi chimiche); Monia Magri, ecologa (Carichi di solidi sospesi); Rossano Bolpagni, botanico, ecologo e ricercatore (Monitoraggio delle macrofite); Monica Pinardi, ecologa e ricercatrice (Analisi della vegetazione alla mesoscala); Claudio Ferrari, ittiologo e genetista (Analisi della fauna ittica).

Per le conclusioni sono stati invitati a intervenire Pietro Foroni, Assessore regionale al Territorio e Protezione Civile, e Massimo Sertori, Assessore regionale agli Enti Locali. Ulteriori contributi sul tema potranno arrivare dai consiglieri regionali mantovani invitati.

I posti per assistere in presenza al convegno, che si svolgerà nella sala conferenze del Parco regionale del Mincio (piazza Porta Giulia, 10 – 46100 Mantova), sono limitati: per partecipare, è necessario inviare un'email a segreteria@parcodelmincio.it entro venerdì 9 dicembre, indicando generalità e recapito telefonico.