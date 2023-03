L'evento tornerà a svolgersi in presenza lungo le sponde dei laghi di Mantova. Appuntamento è per mercoledì 22 marzo

(Mantova, 14 Mar 23) Parco del Mincio prenderà parte alla 23^ edizione di Fiumi di Primavera che, dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, tornerà a svolgersi in presenza lungo le sponde dei laghi di Mantova.

L'appuntamento è per mercoledì 22 marzo, dalle ore 9:00 alle ore 15:00, in occasione della Giornata mondiale dell'Acqua: il tema ufficiale mondiale dell'evento annuale, promosso dalle Nazioni Unite, è "ACCELERATING CHANGE – ACCELERARE IL CAMBIAMENTO" a cui saranno affiancati altri temi in evidenza all'interno di Agenda 2030 come l'acqua e i cambiamenti climatici, l'acqua e le microplastiche, la tensione acqua-energia, i binomi acqua e agricoltura e acqua e servizi ecosistemici.

Nelle 49 postazioni allestite sul Lungolago Gonzaga, enti, associazioni, scuole, società e organizzazioni impegnate nella gestione e nella tutela della risorsa idrica realizzeranno attività di educazione ambientale, monitoraggi, dimostrazioni scientifiche interattive, giochi ed escursioni. Sono attesi oltre 2100 tra studenti e insegnanti.

Accanto all'evento in presenza, se ne terrà uno virtuale trasmesso sul canale YouTube di GLOBE Italia, che vedrà coinvolti centri di ricerca, università, associazioni e scuole dall'Australia a Taiwan, dall'India alla Croazia, dall'Italia all'Irlanda al la California.

Fiumi di Primavera è promosso da LABTER-CREA, in collaborazione con l'Istituto Superiore Fermi di Mantova, GLOBE Italia rete nazionale di scuole, ASSOCIAZIONE GLOBE ITALIA APS, ISIS Bassa Friulana di Cervignano del Friuli e Deakin University (Australia).

Nello stand del Parco del Mincio, presidiato dalle Guardie ecologiche volontarie, gli studenti saranno coinvolti in giochi didattici e attività finalizzate alla conoscenza dei delicati ecosistemi del Mincio, al fine di promuovere comportamenti virtuosi e consapevoli.