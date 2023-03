Domenica 2 aprile il Centro visite e Centro di reintroduzione della Cicogna tornerà ad accogliere il pubblico

(Mantova, 28 Mar 23) Parco delle Bertone riapre al pubblico.

Concluso il consueto periodo di stop invernale, domenica 2 aprile il Centro visita del Parco del Mincio e Centro di reintroduzione della Cicogna bianca tornerà ad accogliere il pubblico degli amanti della natura, a cui saranno riservate emozionanti sorprese.

I colori della primavera si rincorrono tra le fioriture del sottobosco, mentre le gemme primaverili si preparano alla schiusa sugli alberi che popolano il bosco-giardino, nei mesi invernali sottoposto a interventi di cura e manutenzione realizzati dal Parco del Mincio.

In cima agli esemplari più alti, le Cicogne hanno costruito i loro nidi, nei quali sosteranno per tutta la stagione riproduttiva. La presenza, nei dintorni, di ampie distese di prati stabili consente infatti ai maestosi uccelli di trovare cibo in abbondanza per se stessi e per i nuovi nati.

Camminando lungo i sentieri delle Bertone, i visitatori potranno scorgere le coppie di cicogne nelle laboriose fasi di preparazione dei nidi e, al contempo, godere del relax di una passeggiata in ambienti naturali conservati, che si preparano al risveglio primaverile.

Di particolare fascino sono le piante secolari, a partire dal Ginkgo Biloba che, in attesa di rivestirsi delle caratteristiche foglie a ventaglio, si mostra in tutta la sua imponenza, il grande Libocedro alle spalle della villa padronale e il Noce nero americano, relitto naturale a radici esposte che da oltre duecento anni concorre ad alimentare il ciclo vitale del luogo.

Parco Bertone sarà aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 19. Alle ore 11 e alle ore 16 le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco effettueranno visite guidate gratuite alla scoperta del parco e dei tesori di natura che custodisce.

Ingresso: 2 euro biglietto intero, 1 euro ridotto, gratis fino a 12 anni e oltre 75 anni.

