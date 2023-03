Conferenza organizzata da Accademia Nazionale Virgiliana: appuntamento venerdì 31 marzo alle ore 17:00

(Mantova, 29 Mar 23) "Turismo lento, a passeggio nelle Valli del Mincio" è il titolo della conferenza organizzata da Accademia Nazionale Virgiliana per venerdì 31 marzo alle ore 17:00 nella Sala Ovale in via Accademia 47, a Mantova.

Interverranno Maria Rosa Palvarini, dell'Accademia Nazionale Virgiliana, e Maurizio Pellizzer, Presidente del Parco regionale del Mincio. Il dibattito sarà introdotto da Roberto Navarrini.

É possibile seguire l'evento in diretta streaming al link https://global.gotomeeting.com/join/491430493

L'evento di svolge in collaborazione con l'Associazione Postumia e con il contributo di Fondazione Banca Agricola Mantovana.