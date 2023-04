Tour guidati e possibilità di organizzare picnic

(Mantova, 07 Apr 23) Parco Bertone aperto al pubblico per Pasqua e Pasquetta: domenica 9 e lunedì 10 aprile il Centro Visita del Parco del Mincio e Centro di reintroduzione della Cicogna bianca accoglierà i visitatori che potranno prendere parte alle visite guidate gratuite condotte dalle Guardie Ecologiche Volontarie alle ore 11:00 e alle ore 16:00.

Nei tour, sarà possibile scoprire la storia e le caratteristiche degli alberi secolari che svettano nel piccolo bosco, ammirare le gemme che sbocciano e i fiori che sfoggiano i colori della primavera, scrutare da vicino l'ampio apparato radicale di esemplari caduti a causa dell'età o di eventi atmosferici, ma che continuano ad alimentare il ciclo vitale del luogo.

Ma lo spettacolo che più incanta in questi giorni è quello delle numerose cicogne che sorvolano le Bertone per terminare la costruzione dei nidi realizzati sugli alberi più alti del parco: quest'anno, sono già dodici quelli occupati da coppie in cova, ma altri se ne aggiungeranno.

Nella radura erbosa principale e nei prati intorno alla villa dei Conti D'Arco sarà inoltre possibile organizzare picnic.

Parco Bertone sarà aperto dalle 10:00 alle 19:00; biglietti: 2 euro intero, 1 euro ridotto, gratis fino a 12 anni e oltre 75 anni.

