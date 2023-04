19 i progetti gestiti dall'Ente, per un valore superiore ai 10 milioni di euro

(Mantova, 11 Apr 23) Il rendiconto generale di gestione del Parco del Mincio, approvato all'unanimità dalla Comunità, evidenzia una gestione finanziaria in equilibrio, con un risultato di amministrazione di 20.268,99 euro. Il totale delle entrate dell'esercizio, comprensive del fondo pluriennale vincolato, ammonta a 5.468.951,35 euro mentre il totale complessivo delle spese impegnate è pari a 5.412.280,38 euro.

La contribuzione è invariata per la Comunità del Parco mentre aumentano i contributi e i trasferimenti di parte corrente da parte di Regione ed altri enti – da 806.171,29 euro del 2021 a 915.648,35 euro del 2022 – per effetto dell'ampliamento delle attività ordinarie e dell'assegnazione delle risorse finalizzate alla redazione dei piani di gestione delle riserve regionali e dei siti Natura 2000.

Le entrate extratributarie, derivanti da produzione di atti ed elaborati, applicazioni di sanzioni amministrative, diritti di segreteria e proventi per utilizzo Parco delle Bertone ammontano a euro 61.672,90 euro.

È significativo l'incremento dei contributi e trasferimenti di capitale – da 702.417,91 euro del 2021 a 2.210.265,93 euro del 2022 – a fronte del corposo programma di opere che il Parco sta portando avanti.

"Il 2022 è stato un anno straordinario per l'impegno progettuale messo in campo e per l'entità delle risorse derivanti da bandi e convenzioni" commenta il Presidente del Parco del Mincio Maurizio Pellizzer "la Ciclovia del Sole e gli interventi di risanamento delle acque lacustri sono le opere maggiori ma, tra concluse, in avanzamento e avviate, l'Ente ha gestito diciannove progettazioni che si traducono in nuovi interventi di tutela, conservazione e valorizzazione dell'area protetta, per un valore complessivo di 10.172.819,11 euro."

Tra i progetti conclusi nel 2022 figurano i monitoraggi funzionali alla determinazione del Deflusso Ecologico del Fiume Mincio (100.000,00 euro), gli interventi straordinari di sistemazione idraulico-forestale, di miglioramento e conservazione della biodiversità presso il Centro Parco Bertone e i Siti Natura 2000 (31.325,00 euro) e nella riserva naturale di Castellaro Lagusello (9.382,66 euro), le opere di manutenzione straordinaria presso Isola Boscone (9.550,00 euro), il contenimento del siluro (29.280,00 euro) e la valorizzazione delle reti ecologiche nel sistema Garda-Mincio-Oglio-Po attraverso il progetto Ecopay Connet (355.810,00 euro).

"Sono numerosi e di portata strategica i progetti in fase di svolgimento, primo fra tutti il completamento della tratta mantovana della Ciclovia del Sole, che è già al 35% della sua realizzazione" spiega il Direttore Cinzia De Simone "un insieme integrato di opere concorre inoltre all'avanzamento del Contratto di Fiume e alla conservazione degli ecosistemi nel Parco e nei siti in gestone all'Ente."

Il Parco sta attuando progetti e opere sul fronte delle infrastrutture per la mobilità sostenibile e l'accessibilità (Ciclovia del Sole, 5.805.381,00 euro, e realizzazione di pontili per canoe e aree di pesca per persone con disabilità, 429.972,99 euro), per il miglioramento della qualità delle acque e il mantenimento della biodiversità (progetti "Tutela e risanamento delle acque lacustri", 1.990.399,7 euro, e "Interventi di tutela e conservazione della biodiversità nel cuore del Parco del Mincio", 555.000,00 euro), finalizzati alla transizione climatica (progetto "ACE3T-clima acqua, calore ed energia", 180.000,00 euro) e alla sostenibilità in agricoltura (progetto integrato d'area "Terra e Acqua", 50.000,00 euro, e interventi di gestione attiva della vegetazione elofitica nelle Valli del Mincio, 34.717,86 euro), per il marketing e la fruizione turistica (Ecomuseo della Pace, 58.000,00). Denso anche il programma delle manutenzioni straordinarie (190.270,50 euro) e ordinarie (manutenzione del sentiero di accesso al grande gelso nella Riserva Garzaia di Pomponesco, 13.219,31 euro). Nuove operatività sono state inoltre avviate per l'implementazione delle dotazioni strumentali (fornitura di tre automezzi e due natanti per l'attività di vigilanza e di attrezzatura per le verifiche di stabilità degli alberi, 244.872,09 euro) e la redazione dei piani di gestione delle riserve regionali e dei siti Natura 2000 (85.637,00 euro).

La Comunità ha inoltre approvato la variazione al bilancio di previsione conseguente all'assegnazione al Parco di un contributo di 42.450,10 euro per il ripristino di alberi abbattuti o danneggiati presso il percorso Angeli Belfiore, il Centro Parco Bertone e Castellaro Lagusello in seguito al ciclone denominato "Vaia", che colpì gran parte del territorio nazionale tra il 27 e il 30 ottobre 2018.