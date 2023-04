Comitato di Coordinamento riunito per presentare lo stato di avanzamento del quadro operativo

(Mantova, 19 Apr 23) Nella seduta del Comitato di Coordinamento, convocata presso la sede del Parco del Mincio, sono state presentate le attività di avanzamento del Contratto di Fiume, strumento di programmazione negoziata per il miglioramento della qualità delle acque del bacino fluviale del Mincio, coordinato dal Parco del Mincio e partecipato da un ampio partenariato, composto da oltre 70 tra enti, istituzioni, associazioni e soggetti privati.

Nell'ambito dei lavori, Parco del Mincio, ATS Valpadana, Comune di Mantova, Provincia di Mantova, AIPO, Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, ATO, AQA srl, SICAM srl, Comune di Volta Mantovana e Comune di Curtatone hanno illustrato progetti e interventi che implementano il programma d'azione.

Tra nuovi inserimenti e aggiornamenti di schede esistenti, sono cinquantuno le attività che concorrono a incrementare gli obiettivi del Contratto in termini di riqualificazioni ambientali, miglioramento della qualità delle acque, incremento e migliore gestione delle portate, miglioramento della circolazione idraulica, coordinamento territoriale, diffusione e condivisione di informazioni e attività di educazione ambientale.

Tra le schede di nuovo inserimento, figurano l'attività di campionamento realizzata da ATS Valpadana per verificare la qualità delle acque del Lago Superiore in relazione agli standard di balneabilità, e la redazione dei nuovi piani di gestione delle riserve naturali, Ansa e Valli del Mincio comprese, integrate con le misure di conservazione dei siti Natura 2000, che il Parco del Mincio sta predisponendo allo scopo di definire le opere necessarie a tutelare la biodiversità e la qualità ambientale, a regolamentare le attività antropiche consentite e a individuare quelle non coerenti con gli obiettivi di conservazione.

Dalle 66 presentate nelle fasi di avvio del Contratto di Fiume, attualmente sono 91 le schede che compongono il quadro operativo.

Parco del Mincio è l'unico parco in Lombardia ad aver avviato, con ruolo di capofila, il percorso partecipato finalizzato alla sottoscrizione dell'accordo di programmazione negoziata "Contratto di fiume Mincio". Il percorso è entrato nel vivo nel maggio 2015 con la sottoscrizione dell'accordo operativo "Verso il Contratto di Fiume Mincio". Sono stati successivamente attivati il Tavolo Istituzionale e la Segreteria Tecnica, che hanno prodotto l'Atlante del Caratteri Territoriali e il Programma d'Azione. L'iter si è completato il 18 maggio 2016 con la sottoscrizione del Contratto di Fiume Mincio e l'avvio delle attività.