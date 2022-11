5^ Rassegna d'arte contemporanea a tema libero

Da Sabato 3 a Domenica 18 Dicembre 2022

Pro Loco Rivalta sul Mincio organizza Mincio Art 2022, quinta edizione della rassegna d'arte contemporanea a tema libero, ospitata nella sala "B. Ascari" in Corte Mincio, in via Porto a Rivalta.

Patrocinata dal Parco del Mincio, l'iniziativa culturale è inserita nel programma delle manifestazioni natalizie presso Corte Mincio, finalizzate a promuovere e valorizzare il centro rivierasco e il contesto ambientale delle Valli del Mincio.