visite gratuite nella Riserva naturale di Castellaro Lagusello

Da Sabato 10 a Domenica 11 Giugno 2023

In occasione del Festival dell'Astronomia 2023 in programma a Castellaro Lagusello sabato 10 e domenica 11 giugno, alle ore 11 e alle ore 17, le GEV Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio organizzano visite gratuite nella Riserva naturale di Castellaro Lagusello.

Le escursioni avranno una durata di 2 ore circa e si svolgeranno in un suggestivo percorso a piedi alla scoperta degli ambienti collinari che circondano il borgo di Castellaro. Non è necessaria la prenotazione. Per informazioni è possibile rivolgersi al punto informativo GEV nei pressi della Torre di Castellaro.

Da sempre l'umanità si interroga sul proprio posto all'interno dell'Universo e l'astronomia accende passione e curiosità in persone di ogni età e cultura. La meraviglia che genera in noi il cielo stellato e la bellezza affascinante dell'Universo fanno da guida in questo Festival dove appassionati, bambini e adulti incontrano astronomi e astrofili e scoprono la passione che anima la ricerca e la divulgazione scientifica.

In questa terza edizione tutte le attività del Festival saranno multi-sensoriali, includendo non solo elementi visivi, ma anche tattili e sonori. In questo modo tutti i visitatori, vedenti e non vedenti, potranno avere equamente accesso alla conoscenza dell'astronomia e scopriranno nuovi modi di esplorare l'Universo.

Un weekend all'insegna della scienza in cui le strade e i cortili di Castellaro Lagusello faranno da cornice al festival. Il pubblico sarà accolto da una mostra che si snoderà lungo la strada principale, guidando i visitatori all'ingresso del borgo. I cortili ospiteranno laboratori interattivi per bambini e bambine di ogni età e adulti. Saranno organizzate conferenze di divulgazione, spettacoli e osservazioni del cielo con telescopi amatoriali. Immagini dei maggiori osservatori astronomici saranno proiettate sulla Torre e sulla parete esterna di Villa Arrighi, accompagnate dal suono. Nei numerosi eventi del Festival, l'astronomia si intreccerà all'arte, alla letteratura, alla filosofia e alla psicologia, oltre alla musica.

"E quindi uscimmo....a riascoltar le stelle".

Tutti gli eventi e le attività sono gratuite e non hanno bisogno di prenotazione ad eccezione delle conferenze e dello spettacolo audio universo.

SCOPRI IL PROGRAMMA