Bioblitz 2020

Esplorazioni gratuite a piedi e in barca sul Lago Superiore e a Bosco Fontana

Da Sabato 12 a Domenica 13 Settembre 2020

Dopo il grande successo dell'edizione digitale di maggio, l'evento di citizen science Bioblitz 2020 ritorna "in carne e ossa" sabato 12 settembre negli ambienti del lago Superiore di Mantova. Organizzato da Parco del Mincio in sinergia con Regione Lombardia e Area Parchi, Bioblitz è aperto a cittadini e cittadine di ogni età, che per un giorno potranno vestire i panni dei ricercatori e degli scienziati per incrementare i dati locali nella banca mondiale della biodiversità.

Guidati da esperti ambientali, i partecipanti impareranno a riconoscere le peculiarità della flora e la fauna dei laghi di Mantova e della riserva naturale Valli del Mincio. Durante le attività, sarà inoltre possibile documentare le specie osservate sulla piattaforma internazionale della biodiversità iNaturalist e sull'app Biodiversità, applicazione dell'Osservatorio per la Biodiversità di Regione Lombardia, condividendo foto, video e registrazioni audio con smartphone, tablet e altri supporti digitali.

Il programma della giornata prevede due escursioni guidate, a partecipazione gratuita.

ESCURSIONI A PIEDI E IN BARCA SUL LAGO SUPERIORE

Sono in programmadue escursioni (dalle ore 9:30 alle ore 11.45 e dalle ore 15.30 alle ore 17.45) che prevedono entrambe una parte di esplorazione a piedi e una parte di navigazione sul lago Superiore: durante il tragitto, prima a piedi e poi in barca, dal titolo "Vita vegetale animale tra terra e acqua", insieme alla guida ambientale Corrado Benatti scopriremo le specie che caratterizzano il particolare habitat del lago Superiore. Esploreremo le sponde e la superficie lacustre alla ricerca anche delle piante esotiche che minacciano gli ecosistemi acquatici e i loro millenari, fragili equilibri.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

La partecipazione al Bioblitz è gratuita ma con prenotazione obbligatoria per garantire il contingentamento ai sensi delle normative anti Covid-19: sono disponibili 20 posti per escursione ed è possibile prenotarsi online. Il punto di ritrovo sarà comunicato all'atto dell'iscrizione. Per informazioni: Parco del Mincio tel. 0376 391550 int. 19 email stampa@parcodelmincio.it

ORARI

Alla mattina: ritrovo alle h. 9.15, presentazione del programma e introduzione alla app INaturalist, avvio delle attività di rilevamento con passeggiata naturalistica a terra con l'intero gruppo (max 20 persone, 9.30-10.30) e, a seguire, giro in barca sul lago Superiore di circa 30 minuti, ciascuno con 10 persone (due turni: ore 10.30-11.00 e 11.15-11.45 circa).

Al pomeriggio:

ATTENZIONE!TURNO ESAURITO ritrovo alle h. 15.15, presentazione del programma e introduzione alla app iNaturalist, avvio delle attività di rilevamento alle h. 15.30. Passeggiata naturalistica a terra con l'intero gruppo (max 20 persone, 15.30-16.30) e, a seguire, doppio giro in barca sul lago Superiore di circa 30 minuti, ciascuno con 10 persone (16.30-17.00 e 17.15-17.45 circa).

Punto di ritrovo: indicato nella scheda di iscrizione online che è obbligatorio compilare: vai qui

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO A BOSCO FONTANA

Domenica 13 settembre il Bioblitz si trasferisce a Bosco Fontana con attività guidate da esperti per il monitoraggio di funghi, uccelli, ortotteri, farfalle, coleotteri, microhabitat, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17.30. Il bosco è aperto al pubblico perciò non è necessario prenotarsi, saranno tuttavia formati gruppi contingentati nel rispetto delle misure anti Covid-19. Per informazioni: tel. 0376 295933, email didatticaboscofontana@gmail.com.

PROGRAMMA

ore 10: Ritrovo presso la palazzina dei Gonzaga, accoglienza e introduzione alla giornata (Mar. G. D'Ambrosio)

dalle 10.15 alle 11.00 & dalle 11.15 alle 12.00:

- Alla scoperta dei funghi (L. Setti)

- Riconoscimento al canto degli uccelli (D. Meggiorini)

- Segnaliamo le specie aliene erbacee nel Bosco (Mar. G. D'ambrosio)

- Alla scoperta dei coleotteri: gioielli della biodiversità (G. Nardi, L. Spada)

- Tra "salti" e "canti" alla ricerca delle cavallette (M. Bardiani)

- Con il retino a caccia di farfalle (S. Hardersen)

Pausa pranzo, autogestita

ore 15: Ritrovo presso la palazzina dei Gonzaga, accoglienza e introduzione alla seconda parte della giornata (Mar. G. D'Ambrosio)

dalle 15.15 alle 16.00 & dalle 16.15 alle 17.00:

- Alla scoperta dei coleotteri: gioielli della biodiversità (G. Nardi, L. Spada)

- Le libellule: predatori volanti (S. Hardersen)

- Tra "salti" e "canti" alla ricerca delle cavallette (M. Bardiani)

- Alla ricerca dei microhabitat degli alberi (E. Minari, I. Toni)