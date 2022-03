Percorso tra le sponde di Governolo e Correggio Micheli

Venerdì 11 Marzo 2022

M'illumino di meno, l'iniziativa promossa da Caterpillar di Radio2, compie 18 anni e approda alla Conca del Bertazzolo, dove si realizzerà un percorso tra le sponde di Governolo e Correggio Micheli lungo quello che fu l'Alveo del Mincio.

L'11 marzo si spengono le luci e si accende un'isola pedonale per un viaggio nella storia a lume di candela. Un percorso guidato nel quale scoprire insieme ai rievocatori della Compagnia della Rosa, sia la Battaglia Medioevale di Governolo del 1397, sia come dall'epoca del medioevo, sempre vista come epoca buia, si possa trarre in realtà ispirazione per ritornare in equilibrio con l'ambiente.

Ogni venti minuti, dalle 19.00 alle 22.00, previa prenotazione al link milluminodimeno.eventbrite.it, partiranno piccoli gruppi di cammino.

L'accoglienza avrà luogo nei pressi del ponte di ferro sulla sponda di Governolo (di fronte all'Arci Galliano). Qui avrà luogo un racconto storico poetico sul ponte. Si proseguirà poi verso la Torre Matildica, dove avverrà l'incontro con le sentinelle medievali, la notte prima della battaglia. Da qui ci si dirigerà, a lume di candela, al Museo Diffuso del Fiume presso cui si troveranno gli amanuensi con la scrittura gotica ed onciale, la comunicazione nel XIV secolo. Il percorso terminerà con l'attraversamento delle chiuse, ritornando sulla sponda di Governolo.

Iniziativa promossa da Associazione Novae Deae e Compagnia della Rosa e patrocinata dal Parco del Mincio.

Con il sostegno del Comune di Roncoferraro e del Comune di Bagnolo San Vito.

Evento realizzato in collaborazione con il Museo Diffuso del Fiume, Proloco di Bagnolo San Vito, Proloco di Roncoferraro, UNPLI.

Prenotazione al link milluminodimeno.eventbrite.it

Richiesto Super Green Pass e mascherina FFP2.