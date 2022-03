Giornata ecologica per la pulizia delle sponde del Mincio

Domenica 27 Marzo 2022

Domenica 27 marzo si svolge la diciottesima edizione dell'iniziativa ecologica PuliMincio per la pulizia delle sponde del fiume in località Pozzolo sul Mincio.

L'attività di recupero e rimozione dei rifiuti abbandonati si svolgerà nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:00; il ritrovo sarà a Pozzolo sul Mincio, nel piazzale degli impianti sportivi dalle ore 13:45.

L'edizione di quest'anno vedrà la partecipazione dell'asineria Ciuco Seduto di Porto Mantovano, con quattro asinelli con i quali sarà realizzata un'attività didattica per i bambini in un recinto mobile appositamente allestito lungo il percorso di PuliMincio. Gli asinelli saranno inoltre di aiuto per il trasporto dei sacchi di rifiuti.

I rifiuti saranno differenziati dai volontari partecipanti secondo le varie tipologie di materiali riciclabili: carta, plastica, vetro, alluminio.

L'evento è realizzato dall'associazione culturale "La luna nel pozzo" con il patrocinio del Parco del Mincio.

Prenotazioni: info@lalunanelpozzo.mn.it