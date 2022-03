Il Carnevale green a Palazzo Te

Da Sabato 2 a Giovedì 28 Aprile 2022

Sabato 2 e domenica 3 aprile Nabuzardan, il Carnevale dei bambini e delle bambine, si svolgerà come da tradizione a Palazzo Te, ma con una formula rinnovata su due giorni, dedicata a piccoli gruppi di spettatori.

Lo storico Carnevale d'arte di SEGNI quest'anno si trasforma in Festa di Primavera per celebrare anche il risveglio della natura e il rispetto dell'ambiente.

L'evento che dura 1 ora e 15 minuti, si ripete sia sabato che domenica pomeriggio e sarà replicato tre volte al giorno, alle 14:30, alle 16:00 e alle 17:30, per permettere a tutti la partecipazione in totale sicurezza.

Tutte le famiglie, i bambini e le bambine, sono invitati a indossare travestimenti a tema #green o le tradizionali maschere di Carnevale.

L'evento, promosso e realizzato dall'Associazione Segni d'infanzia con il contributo del Comune di Mantova, rientra nel calendario delle attività annuali sostenute da Fondazione Cariverona, nell'ambito del progetto "Green Snowball Effect. Percorsi di attivazione gentile della Green Generations", a cui anche il Parco del Mincio partecipa.

L'ingresso è possibile anche non in costume di carnevale.

I biglietti sono acquistabili presso la sede di Segni d'infanzia in via L. C. Volta 9/B e online su vivaticket.it, con costo di prevendita.

Costo ingresso all'evento: biglietto unico a 5,00 euro.

Per info: www.segnidinfanzia.org, segreteria@segnidinfanzia.org, 0376/752882.