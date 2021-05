Due Monti e un Parco

Sabato 29 Maggio 2021 dalle 09:45 alle 17:00

Monte Caprara e Monte Sole rappresentano non soltanto fisicamente due montagne, ma racchiudono il cuore stesso del Parco Storico di Monte Sole; si tratta dell'unico parco storico di tutta l'Emilia Romagna, costituito per ricordare i tragici eccidi nazifascisti del 1944 avvenuti nelle varie borgate, chiese e paesi di questo altopiano collinare bolognese. Questa giornata di cammino rappresenta l'occasione per salire con animo calmo su entrambe le loro vette boscose, da cui si possono intravedere scorci di ampi panorami verso le vallate sia del fiume Reno che del torrente Setta.

Ritrovo : ore 9.45 presso l'area di sosta e parcheggio del bar/ristorante "Il Poggiolo" (via San Martino 25, Marzabotto)

Termine previsto per le ore 17.00 presso lo stesso luogo.

previsto per le ore 17.00 presso lo stesso luogo. Difficoltà: E - Lunghezza: 12 km - Dislivello: 430 m - Cammino effettivo: 5 ore.

Note: percorso in gran parte ad anello, portare acqua e pranzo al sacco, macchina fotografica, eventuali bastoncini telescopici, telo per stendersi per terra.

Attività gratuita organizzata in occasione della settimana europea dei Parchi

Informazioni e prenotazione (obbligatoria): Marco - 349 1655717; escursionismo@coopmadreselva.it

Per adeguarci alle linee guida ministeriali e alla sicurezza per il contenimento del contagio COVID 19, il numero dei partecipanti sarà limitato.

Sarà necessaria la sottoscrizione dell' autodichiarazione e il rispetto delle regole

Organizzatore: Ente Parchi Emilia Orientale

