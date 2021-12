La compagnia selvatica

Domenica 5 Dicembre 2021

Una giornata di trekking per ragazze e ragazzi: avventure per vivere il bosco, giochi ed esplorazioni e tanta voglia di stare insieme in natura!

Adatto ai ragazzi dai 13 ai 18 anni

Ritrovo ore 10.00 presso Centro Visita il Poggiolo, via San Martino n.25, Marzabotto

Termine ore 16.00

Costo: 10 euro a partecipante

Note: indossare vestiti comodi e sporcabili, portare una merenda

Info e prenotazione (obbligatoria) Irene: 328 457 9669 - educazioneambientale@coopmadreselva.it

Marzabotto 40043 Italy Comune: Marzabotto (BO)

Provincia: Bologna Regione: Emilia-Romagna



Tag: trekking