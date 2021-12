Pubblicazione avviso per selezione comparativa

(Sarzana, 03 Dic 21) E' stato pubblicato all'albo on line dell'Ente un avviso di selezione comparativa per titoli per incarichi professionali per la redazione dell' aggiornamento del Piano del Parco.

Di seguito il link all'albo: Albo

Scadenza 20/12/2021