Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

Il Parco dei Monti Lucretili apre nel territorio nuove sedi operative

(Palombara Sabina, 07 Giu 21) Con l'avvio dei lavori di ristrutturazione da parte dell'Amministrazione comunale di Vicovaro di uno spazio da adibire a ufficio periferico del Parco Regionale dei Monti Lucretili, termina la riorganizzazione dell'Ente così come determinato dalla Comunità dei Sindaci e dal Presidente del Parco Barbara Vetturini.

La collocazione della sede nel territorio della Valle Ustica, che grazie alla Via Tiburtina Valeria e alla linea ferroviaria Roma-Sulmona-Pescara e alla Strada dei Parchi (A24/A25), costituisce un punto di contatto tra il territorio del Parco, Roma e l'intera Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresenta una grande opportunità per valorizzare quella parte dell'area dei Monti Lucretili che fa riferimento alla Valle dell'Aniene.

Nell'area Protetta sono inoltre in via di ultimazione e di prossima apertura le sedi di Marcellina, deputata alle attività di promozione del Parco, e il Labter di Montorio Romano in cui saranno delocalizzate parte delle attività dell'educazione ambientale.