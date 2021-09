Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili

Intitolazione del Giardino dei Cinque Sensi e inaugurazione dell'area playground

(Palombara Sabina, 20 Set 21) Nella splendida atmosfera del Giardino dei Cinque Sensi a Licenza, in provincia di Roma, si è svolta nella mattina del 17 settembre la cerimonia di inaugurazione dell' Area Playground realizzata grazie al Programma "Progetti per uno Sport a 360°" per il quale la Regione Lazio ha previsto nel biennio 2020/2021 "un finanziamento di 3 milioni di euro per realizzare […] aree sportive attrezzate: dai playground, ai percorsi vita/benessere" presso le Aree Naturali Protette e gli spazi pubblici gestiti dalle ATER. In occasione dell'inaugurazione, che ha visto partecipare una pluralità di soggetti delle varie istituzioni, l'Ente Parco e il Comune di Licenza, d'accordo con la Comunità dei Sindaci, hanno voluto intitolare il Giardino dei Cinque Sensi alla memoria del compianto Luciano Romanzi, già Presidente della Comunità montana, Sindaco di Licenza, Consigliere regionale, amico del Parco, amministratore capace, esperto e appassionato di ambiente che tante energie ha profuso per il miglioramento della vita dei cittadini.

Erano presenti alla cerimonia Marco Vincenzi, Presidente del Consiglio regionale, Valerio Novelli Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio, i Sindaci del territorio, i Presidenti delle Comunità montane, Ilaria Passacantilli Vice Sindaco del Comune di Licenza e la famiglia di Luciano Romanzi.

"Il Giardino dei Cinque Sensi" ricorda il Presidente del Parco Barbara Vetturini "è un luogo speciale ricco di emergenze naturalistiche e centro di accoglienza del Parco per l'Educazione Ambientale. Le iniziative della Regione Lazio in favore dei cittadini, dell'ambiente, dello Sport e delle Aree protette stanno procedendo nel nostro territorio. L'obiettivo è quello di continuare a creare nuovi punti di incontro, luoghi di socialità dove è possibile spendere qualche ora in compagnia di amici o della propria famiglia per fare salutari passeggiate, praticare sport o semplicemente ammirare il verde che ci circonda e l'intitolazione a Luciano, oltre ad esprimere i nostri sentimenti di amicizia, è un tributo dovuto a chi ha impegnato tante energie in favore della formazione e dell'educazione ambientale nonché della buona politica."

Il Direttore del Parco Arch. Paolo Napoleoni ha illustrato brevemente il lavoro di realizzazione dell'area Playground ringraziando tutto il personale del Parco per l'impegno e la passione con cui sono stati affrontati il lavoro e le eventuali difficoltà.

Il Presidente del Consiglio Regionale Marco Vincenzi ha sottolineato l'importanza della giornata conclusiva di un percorso che ha visto partecipi nella progettualità e nella valorizzazione del Parco dei Monti Lucretili e del suo territorio una pluralità di soggetti, confermando l'attenzione e l'impegno della Regione Lazio. Quindi ha espresso un ricordo sentito nei confronti di Luciano, del suo operato, dell'impegno e della passione che hanno contraddistinto sempre il suo lavoro. Ha inoltre ricordato che l'obiettivo della Regione Lazio e degli Enti attuatori del Programma, tra cui il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, è quello di creare o rivitalizzare aree e itinerari per lo sport all'aria aperta nei parchi e nelle Aree naturali protette al fine di promuovere e sostenere la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie e sportive, riconoscendone sia la funzione di aggregazione sociale che quella di favorire il benessere psicofisico delle persone.

Il Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente Valerio Novelli ha segnalato l'impegno di questa legislatura regionale in favore dell'Ambiente considerato anche l'immane lavoro che si sta facendo nel campo dell'approvazione dei Piani di Assetto dei territori ricadenti nelle Aree Protette. Il prossimo Piano che verrà rilasciato sarà proprio quello del Parco Naturale regionale dei Monti Lucretili.

Il Vice Sindaco di Licenza Ilaria Passacantilli ha ricordato il grande lavoro comune di collaborazione con il Parco per la riqualificazione dell'ex mattatoio ora Giardino dei Cinque Sensi Luciano Romanzi fruibile dalle scuole, dai cittadini e dagli escursionisti.

La mattina si è conclusa con un interessante laboratorio di degustazione dell'olio proposto dall'Ente Parco e con un momento di convivialità all'aperto per tutti i partecipanti.