Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Emergenza Coronavirus: indicazioni dalla Regione Lazio

Accesso agli uffici del Parco

(Jenne, 10 Mar 20) Coronavirus: ognuno di noi può fare la sua parte per contenere la situazione adottando comportamenti corretti, ecco la nostra nuova campagna. Condividila anche con i tuoi amici e contatti!

Il Parco comunica inoltre che a seguito delle misure e delle disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 i propri uffici saranno chiusi al pubblico compresi i centri visita. Saranno accessibili solo previo appuntamento da fissare per via telefonica 0774 827221, whatsapp 3451059286 o via e-mail monti.simbruini@simbruini.it.