Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

#Iorestoacasa

(Jenne, 11 Mar 20) Questo messaggio è indirizzato a tutti i fruitori delle aree protette, quindi dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali del Lazio. Siete tantissimi e questo ci fa piacere: turisti o semplici escursionisti, visitatori giornalieri. Venite dagli stessi territori delle aree protette o da più lontano, dal resto della regione o addirittura da fuori. Visitate i nostri musei, percorrete i nostri sentieri, frequentate i nostri centri visita. Vi organizzate autonomamente oppure partecipate alle nostre innumerevoli iniziative nell'ambito del progetto Giorniverdi e delle sue declinazioni locali, programmate dalle singole aree protette. Siamo felici di avervi come nostri compagni di avventura e saremo felici di avervi ancora più numerosi nei prossimi mesi. Oggi, però, siamo tutti chiamati alla grande responsabilità di evitare al massimo la diffusione del Coronavirus. Quindi vogliamo raccomandarvi prudenza e ovviamente il massimo rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali al riguardo. Per questo atteniamoci alle indicazioni che ci sono state date e restiamo quanto più possibile in casa. Se vogliamo fare una passeggiata o una corsa in un parco vicino casa, andiamo da soli, teniamo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone anche negli spazi aperti e non assembriamoci. Ma forse possiamo aspettare qualche giorno… Il nostro invito è di restare a casa! I parchi del Lazio vi aspettano appena passata questa emergenza.