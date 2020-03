Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Il Parco in cartolina ai tempi del #Coronavirus

(Jenne, 26 Mar 20) In queste giornate di #iorestoacasa, abbiamo deciso di farvi fare "gite" virtuali che vi faranno apprezzare tutti gli aspetti naturalistici e culturali del Parco, in modo tale da poter approfondire la conoscenza di questo meraviglioso territorio per poi andarlo a scoprire quando sarà possibile.

Inoltre ci farebbe davvero piacere che anche voi condividiate le immagini scattate nel Parco durante le vostre escursioni, passeggiate, pic nic e chi più ne ha più ne metta, ovviamente inerenti la natura, i borghi, le tradizioni, i paesaggi...

Condividete tutto sul gruppo Parco dei Monti Simbruini, noi avremo cura di approvare (quelli pertinenti) i vostri post!

Utilizzate gli hastag: #simbruini #Parcomontisimbruini #ilparcoincartolina #seguitecidacasa



Aspettiamo le vostre foto!