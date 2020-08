Avviso Pubblico

(Jenne, 11 Ago 20) Accesso ai contributi sui costi dei premi assicurativi versati dalle imprese zootecniche per la rimozione e lo smaltimento delle carcasse ovine e per la sostituzione dei capi uccisi dal lupo nonché per l'acquisto di cani da guardiania. Approvazione del Bando Pubblico.

Termine di presentazione delle domande di contributo fissato al 28 agosto 2020.

