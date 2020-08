Il Cesanese: Il Re dei Simbruini

(Jenne, 18 Ago 20) Quarto appuntamento della Rassegna della Regione Lazio VIVI I PARCHI DEL LAZIO Suoni "di-vini" tra le radici della nostra Regione

Sabato 22 agosto 2020 ORE 19 IL CESANESE: IL RE DEI SIMBRUINI DEGUSTAZIONE GUIDATA A CURA DI AIS LAZIO

FORESTERIA DEL MONASTERO DI SANTA SCOLASTICA Piazzale Santa Scolastica, 1 SUBIACO ( RM)

Le straordinarie suggestioni degli incunaboli della libreria benedettina, da cui trasse ispirazione Umberto Eco per il libro "Il nome della rosa", e la valle santa dove per secoli vissero in contemplazione monaci ed eremiti, sono le quinte teatrali del Monastero di Santa Scolastica in Subiaco dove si svolgerà il quarto appuntamento della rassegna gratuita "VIVI I PARCHI DEL LAZIO. SUONI "DI-VINI" TRA LE RADICI DELLA NOSTRA REGIONE, un viaggio enologico-musicale all'insegna della sicurezza nei Parchi Regionali del Lazio, organizzato dall'Assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali con la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, in collaborazione con AIS Lazio - Associazione Italiana Sommelier, a cura di Leeloo Srl - informazione e comunicazione con la direzione artistica di Matteo D'Agostino.

Abbarbicato a 500 metri s.l.m, incastonato all'interno dell'Ente Parco Naturale Regionale Monti Simbruini che si estende per circa 30000 ettari tra faggete, pianori carsici e valli intrise di acque sorgive, si inerpica inarrivabile il Monastero di Santa Scolastica, unico di dodici monasteri voluti da San Benedetto nella valle sublacense, ad essere sopravvissuto ai terremoti e alle distruzioni saracene. Si presenta come un complesso di edifici costruiti in epoche e stili diversi e al suo ingresso, il manifesto della dottrina benedettina "Ora et Labora".

In questa terra di preghiera e lavoro si tramanda la coltivazione di un vitigno resiliente e dalle mille sfaccettature: il Cesanese. A questo vitigno sabato 22 agosto 2020 dalle ore 19 nella Foresteria del Monastero di Santa Scolastica sarà dedicata una degustazione guidata con il coinvolgimento di alcune cantine produttrici. A condurci in un viaggio incredibile tra sapori e tradizioni sarà la presidente di AIS Lazio, Angelica Mosetti. Una degustazione delle migliori espressioni di questo vino che è al contempo sapiente espressione enoica e culturale.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: Per ragioni di sicurezza l'evento è con prenotazione obbligatoria e riservato ad un massimo di 30 persone per garantire la corretta osservanza delle norme che impongono il distanziamento sociale anticovid.

Sarà obbligatorio l'uso della mascherina sino al momento dell'inizio della degustazione e dal momento in cui si lascerà la sala al termine dell'evento anche nello spazio all'aperto antistante (Ordinanza del Ministero della Salute 16 agosto 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19")



al link https://tinyurl.com/santascolastica sul sito www.parchilazio.it



Per visitare il Parco è possibile consultare il sito www.parcomontisimbruini.it Per visitare i Monasteri consultare il sito www.benedettini-subiaco.org

