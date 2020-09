Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

La stagione dell'amore - il Bramito del Cervo

Venerdì 18 Settembre

(Jenne, 07 Set 20) Il volgere della stagione verso l'autunno è il periodo in cui i cervi sono nel pieno della stagione degli amori ed è facile sentire riecheggiare, a partire dal tramonto, i loro bramiti.

Il bramito è la classica vocalizzazione emessa dai maschi di cervo, al fine di dimostrare tutta la loro forza e di conquistare l'harem delle femmine.

Dopo aver lottato e conquistato i branchi di femmine, i maschi comunicano ai rivali la loro posizione e il loro rango. Più forte è il bramito più si dimostra la propria potenza e si comunica agli altri maschi di stare alla larga.

Per chi ama il mondo naturale, il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini offre l'opportunità di ascoltare questo canto d'amore in un'escursione serale – notturna prevista per venerdì 18 settembre 2020.

Programma:

Ore 17:30 Appuntamento presso il Centro Visite di Monte Livata

Ore 18:00 partenza (mezzo proprio) per le postazione d'ascolto

Max iscritti 30 persone.

Durata 5 ore circa

Difficolà bassa.

Cosa portare: cena al sacco, lampada frontale o torcia elettrica, scarpe da trekking e un abbigliamento consono per affrontare una serata di inizio autunno in alta quota (giacca a vento, maglia in pile, cappello di lana, guanti).

Vivi i parchi del Lazio; tante iniziative pensate esclusivamente per famiglie, compresi i nonni e i bambini con passeggiate, visite guidate, animazione, musica e spettacolo, gratuiti.

In caso di condizione meteo avverse l'evento sarà annullato.