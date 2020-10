Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Giornata Nazionale del Camminare nel Parco dei Monti Simbruini

(Jenne, 02 Ott 20) Domenica 11 ottobre 2020 è la Giornata Nazionale del Camminare, un modo ecologico e salutare per mettersi in movimento e andare alla scoperta di scorci unici da imprimere negli occhi e nel cuore. L'evento è nato dal'idea di FederTrek in collaborazione con enti e associazioni, per ridurre l'inquinamento, scoprire i territori ed essere viaggiatori più responsabili. Si può anche unire l'utile al dilettevole, concedendosi una vacanza in strutture specializzate in escursioni e trekking, con un occhio di riguardo a relax e buona tavola.

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini propone due visite guidate nel Borgo di Jenne (Rm)

Clicca per conoscere l'evento: Jenne, tra vicoli e poesia