Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

LIQUIDAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA AL PATRIMONIO ZOOTECNICO E AGRICOLO

(Jenne, 21 Dic 20) Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini in questi giorni ha provveduto alla liquidazione degli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agricolo e zootecnico relativi all'annualità 2019.Con le risorse a disposizione, è stata liquidata l'intera somma dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio agricolo e zootecnico per un importo complessivo di € 19.904,04. Sono stati così liquidati 15 agricoltori, e 33 allevatori.Si ricorda che, con la concessione di materiali per la realizzazione di recinzioni classiche ed elettrificate, negli ultimi anni si è riscontrato un decremento dei danni all'agricoltura e alla zootecnia causati dalla fauna selvatica.