Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Anche il Parco dei Monti Simbruini partecipa al Monitoraggio Nazionale del Lupo.

(Jenne, 13 Gen 21) Anche il Parco dei Monti Simbruini partecipa alla prima sessione del Monitoraggio Nazionale del Lupo coordinato dell'ISPRA, l'organo tecnico del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare. Finora gli studi italiani sulla presenza e consistenza del lupo sono stati molto diversi fra loro, utilizzando tecniche, tempi ed analisi diverse, e ottenendo così dei dati non confrontabili. L'ISPRA ha invece messo a punto un sistema di monitoraggio standardizzato da effettuare in tutta l'Italia. L'obiettivo dell'ISPRA è di avere per la prima volta in Italia dei dati omogenei raccolti da operatori formati allo stesso modo e che utilizzino tutti le stesse tecniche. Il territorio italiano è stato suddiviso in celle di monitoraggio nelle quali per ogni bimestre da ottobre a marzo si eseguiranno dei percorsi definiti per raccogliere i dati di presenza della specie. Lungo i percorsi verranno anche raccolti campioni biologici di lupo, come escrementi e peli o di muscolo, in caso di ritrovamento di carcasse, per effettuare analisi di genetica, volti a verificare la presenza di ibridi nella popolazione di lupi locale.

Al Parco dei Monti Simbruini sono state assegnate quattro celle, una che si trova all'interno dei confini del Parco stesso e comprende comprensori importanti per il lupo e tre al di fuori, ma che contengono le Zone Speciali di Conservazione "Monte Scalambra" "Castagneto di Fiuggi" e "Grotta dell'Arco" di Bellegra. Gli operatori del Parco, dopo essere stati formati dall'Ispra sulle tecniche e procedure standard da utilizzare hanno già effettuato i primi rilievi. In dotazione anche un'App dedicata al progetto in grado di georeferenziare i percorsi ed inviare i dati in tempo reale all'Ispra. In tutto il Lazio gli operatori delle aree protette partecipano alle operazioni di monitoraggio che proseguiranno fino alla prossima primavera.