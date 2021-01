Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Crescita esponenziale dei lettori delle pagine web del sito istituzionale del Parco dei Monti Simbruini www.parcomontisimbruini.it

(Jenne, 21 Gen 21) In questi primi giorni di gennaio abbiamo analizzato le consultazioni del sito istituzionale dell'Ente Parco web www.parcomontisimbruini.it, relative all'anno appena trascorso, e da un'indagine dettagliata con Google Analytics, possiamo certificare che dal 01/01/20 al 31/12/20 il sito ha avuto:

102.103 lettori hanno effettuato 147.617 visite al sito web, consultando complessivamente 509.639 pagine web!

68.360 lettori hanno consultato il sito su smartphone (più del 67% dei lettori), 30.331 su PC (oltre il 29%), e 3.034 su tablet (quasi il 3%)

75.245 lettori sono arrivati da Google (più del 71%), 17.368 hanno digitato direttamente l'URL (quasi il 17%), e i restanti 9.490 lettori sono arrivati da Facebook, Parks.it e altri siti

Tra l'elenco delle 100 pagine web più consultate che va dagli "itinerari a piedi" con 63.048 visualizzazioni, pari al 12,37% del totale, ad "Eventi e iniziative: bambini" con 895 visualizzazioni, pari allo 0,18%, possiamo affermare che siamo riusciti nell'intento di "accompagnare" quanto più possibile i visitatori alla scoperta del Parco cercando di identificare gli interessi, che nel 2020 hanno fatto crescere del 44% i lettori di www.parcomontisimbruini.it rispetto al 2019.

Il Parco dei Monti Simbruini è molto attivo anche con una pagina Facebook (che oggi conta ben oltre 10.000 utenti) che "accorcia" sicuramente le distanze con gli utenti stessi; inoltre durante il periodo del lockdown ha attivato un servizio di messaggistica whatsapp (345 1059286) con lo stesso scopo di stare più vicino alle richieste dei turisti (richieste di vario genere: eventi organizzati, itinerari a piedi ed in montain bike, strutture ricettive…) sempre disponibili dal lunedì alla domenica festività comprese.

Sicuramente il periodo è stato difficile per tutti a causa della pandemia, abbiamo cercato in tutti i modi di semplificare la ricerca e rendere migliore la permanenza nel territorio del Parco dei Monti Simbruini, grazie anche all'organizzazione di eventi per famiglie voluti e finanziati dalla Regione Lazio.