Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

BANDO GENS

(Jenne, 08 Feb 21) È stato prorogato sino alle ore 20 del 24 febbraio il #bando di offerta educativa del Catalogo #Gens per l'anno 2020-2021, che raccoglie un ricco ventaglio di proposte in tema di #educazioneambientale e #sostenibilità. Parliamo di attività che le Aree Naturali Protette realizzano nei propri territori, con impegno e passione, dal 2001 e che spaziano dall' #ambientenaturale, al #patrimonioculturale, alla #sostenibilità, all' #interculturalità e al #cambiamentoclimatico. Tutte le proposte prevedono, laddove necessario, la didattica a distanza e saranno realizzate dal personale esperto delle nostre aree naturali.Sono previste, lo ricordiamo, due diverse offerte educative: una rivolta agli istituti scolastici, di ogni ordine e grado una rivolta agli altri soggetti giuridici".Per agevolare la consultazione delle proposte progettuali sono state pubblicate, insieme al bando, anche le schede sintetiche dei progetti ordinate per aree tematiche, le stesse in cui è suddiviso il Catalogo: Paesaggio naturale e storico-culturale Ecosistema Biodiversità e Servizi ecosistemici Natura Stili di vita e Salute Sostenibilità Comunità e Sistemi sociali Cambiamento climatico. Le domande dovranno essere inviate alla PEC della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette: direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it.

Per tutti i dettagli: https://bit.ly/2N4bDIr

Scadenza 24/02/2021