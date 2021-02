Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Servizio Civile: Calendario dei colloqui online

(Jenne, 24 Feb 21) Di seguito il calendario dei colloqui in modalità online per i candidati per i progetti di Servizio Civile Universale e Garanzia Giovani.

AVVISO COLLOQUI SERVIZIO CIVILE 2020-2021

Elenco colloqui PNR CASTELLI E CINETO 22 MARZO

Elenco colloqui PNR APPIA ANTICA 10-11-12-15 MARZO

Elenco colloqui PNR SIMBRUINI E SUBIACO 23-24-25 MARZO

Elenco colloqui PNR MONTI LUCRETILI, ABATINO, COMUNE GUIDONIA 16-17-18 MARZO

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito interamente dedicato alla rete Servizio Civile Universale e Garanzia Giovani appartenente alla nostra rete di borghi e aree protette www.scuborghieareeprotette.it/