Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Incontro apicoltori residenti nei Comuni dell’Area Protetta

(Jenne, 29 Apr 21) Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, insieme alla Rete Regionale di Monitoraggio dell'Orso Marsicano, invita gli apicoltori residenti nei Comuni dell'Area Protetta o in aree immediatamente limitrofe ad un primo incontro sull'orso marsicano, che si terrà il 4 maggio 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Durante l'incontro discuteremo dello stato conservazione dell'orso marsicano, una specie per la quale sono state adottate misure di conservazione prioritarie a livello nazionale e internazionale, dello stato delle conoscenze dell'orso nell'Area Protetta e di come convivere con la sua presenza mettendo in sicurezza le attività apistiche. Uno spazio sarà riservato alla discussione.

L'incontro avverrà sulla piattaforma Lifesize per ottemperare alle norme Covid sul distanziamento. Tutti coloro che vogliono partecipare possono accreditarsi inviando una mail all'Ufficio protocollo del Parco, all'Indirizzo monti.simbruini@simbruini.it, specificando nome, cognome, località e comune di residenza dell'apiario, indirizzo email.

Gli stessi riceveranno il link per collegarsi sulla piattaforma suddetta.

La Referente Il Direttore Il Presidente

Ilaria Guj Carlo Di Cosmo Domenico Moselli