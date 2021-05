Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Orso e prevenzione: il Parco incontra gli apicoltori.

(Jenne, 06 Mag 21) In questi giorni si è svolto un primo incontro fra il personale del Parco dei Monti Simbruini, la Rete di Monitoraggio Regionale dell'Orso marsicano, il personale della Regione Lazio della Direzione Agricoltura e della Direzione Capitale Naturale e gli apicoltori locali che hanno aderito all'iniziativa, fra cui anche rappresentanti dell'Associazione Alpa Lazio e della Associazione Apicoltori Alto Lazio e l'associazione "GAS- Gruppo Api Sparse". Sono stati presentati i dati di monitoraggio dell'orso bruno marsicano degli ultimi dieci anni, la biologia dell'orso e le priorità del Patom (Piano di Azione Nazionale per l'Orso marsicano) per la conservazione dell'orso bruno marsicano: aumento numerico della popolazione, espansione dell'areale di presenza stabile, riduzione consistente della mortalità causata dall'uomo, riduzione dei fattori di disturbo, gestione e mitigazione dei conflitti. La piccola popolazione di orso marsicano dell'Italia Centrale è unica al mondo e classificata a rischio di estinzione. La presenza dell'orso nell'area protetta e nella Valle dell'Aniene sebbene rappresenti una speranza per il futuro dell'orso ha destato preoccupazione per gli apicoltori locali, alcuni dei quali danneggiati dall'orso. Durante l'incontro di ieri si è ribadito il fatto che la presenza dell'orso non costituisce un pericolo per le persone e che nel caso di incontri fortuiti è sufficiente lasciarlo andare via indisturbato e che a fronte della presenza decennale dell'orso nel parco in passato ci sono stati solo tre eventi di danno. Si è parlato quindi della prevenzione attuata a mezzo di reti elettrificate, della Banca della Recinzioni messa a disposizione degli apicoltori e della tutela degli apiari all'interno e all'esterno dell'area protetta. Sono state avanzate molto proposte ed è stato iniziato un percorso comune per accompagnare il cammino dell'orso salvaguardando le attività degli apicoltori, con la collaborazione di tutti infatti sarà possibile trovare soluzioni per una lunga e piena coesistenza con questa incredibile presenza e affrontare la sfida della sopravvivenza di questa popolazione unica al mondo.

