Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Ponte di Comunacque

(Jenne, 10 Mag 21) In merito alle polemiche sollevate da una associazione e riprese da alcuni siti di comunicazione in merito al ponte di Comunacque, il Parco Regionale dei Monti Simbruini ritiene necessario produrre i seguenti chiarimenti.

I Comuni interessati al rifacimento del ponte sono Jenne e Trevi nel Lazio; il Parco ha voluto sostenere i due Enti chiedendo alla Regione Lazio un finanziamento per la realizzazione dei lavori.

Sulla base del progetto definitivo redatto dal Comune di Trevi, nell'estate del 2020, il Parco ha richiesto e ottenuto un finanziamento dalla Regione di € 32.562,96, la somma indicata nel progetto per realizzare i lavori.

A valle dell'iter amministrativo, a seguito dei dovuti pareri degli enti interessati, la somma originariamente stanziata non è risultata sufficiente. In particolare, le integrazioni al progetto richieste dal Genio Civile hanno fatto lievitare i costi per realizzare l'opera fino a € 71.950,93.

Tale circostanza ha comportato la necessità da parte del Parco di effettuare una richiesta alla Regione Lazio di un ulteriore finanziamento per il quale si è in attesa di un riscontro. Il Direttore del Parco è in costante interlocuzione con gli uffici regionali preposti e, pertanto, si è fiduciosi su una positiva risoluzione della problematica.

L'Ente Parco e la Regione Lazio hanno sempre avuto a cuore il nostro territorio e sono impegnati quotidianamente per la sua tutela e per la sua valorizzazione.

Sicuri della buona fede delle testate che hanno ripreso il comunicato dell'associazione, si chiede di precisare e correggere l'affermazione in merito ad una presunta "assenza" del Parco nella vicenda.