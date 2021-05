Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Avviso di selezione per il conferimento di incarico di manager turistico

(Jenne, 10 Mag 21) Premesso che questo Ente sta realizzando il progetto "Colle Mordani, Centro di Posta dei Monti Simbruini" a Trevi nel Lazio (Fr), ovvero uno spazio fisico dedicato allo svolgimento non solo di attività ricettiva, come luogo di incontro dedicato all'attrazione del turismo giovanile nella Regione Lazio, ma anche di un programma di attività culturali, ricreative, sportive o di altro genere che siano, nel loro insieme, di potenziale interesse dei giovani turisti. La struttura è stata affidata in gestione ad una Cooperativa locale.

Considerato che all'interno del progetto è prevista l'individuazione di un manager turistico incaricato di ideare coordinare le attività di promozione della struttura, quali, a titolo di esempio:

- effettuare l'analisi strategica del mercato/territorio;

- formulare e proporre nuovi obiettivi di sviluppo anche pluriennale dei servizi del Centro;

- individuare e promuovere le eccellenze culturali, ambientali, naturali e paesaggistiche del territorio ai fini della crescita economica dell'azienda;

- contribuire a valorizzarne le eccellenze agro –alimentari, enogastronomiche e artigianali, sviluppare gli elementi di attrazione meno conosciuti;

- effettuare rielaborazioni di base e correlazioni statistiche allo scopo di analizzare e prevedere le tendenze del mercato;

- effettuare il monitoraggio delle azioni di cui al progetto, nonché delle attività di promozione realizzate.

Che sarà altresì compito del manager partecipare alle attività del Comitato scientifico di gestione, che ha il compito di garantire un controllo e monitoraggio costante su tutto l'andamento progettuale;

Ritenuto pertanto necessario dare attuazione a tale adempimento attraverso un specifico avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Manager turistico

RENDE NOTO

che il Parco dei Monti Simbruini intende affidare a persona esperta, scelta a seguito di procedura comparativa di cui al presente Avviso, un incarico di collaborazione qualificata per la copertura del ruolo di Manager turistico del Centro di Posta di Colle Mordani a Trevi nel Lazio (Fr).

Scadenza 25/05/2021