Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Avviso di selezione per l'affidamento del Centro Visite di Monte Livata nel Comune di Subiaco(Rm)

Comunicazione seduta commissione di gara

(Jenne, 19 Mag 21) Si comunica che la prima seduta della Commissione di gara per l'aggiudicazione della procedura di cui sopra è fissata per il 25.05.2021 con inizio alle ore 10.30 presso la sede del Parco, in Via dei Prati, 5 – Jenne (Rm). Alla seduta potrà assistere un solo rappresentante per ogni concorrente (il legale rappresentante o suo delegato), al fine di garantire il massimo rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19. Si comunica che nella stessa data la Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle proposte, all'assegnazione dei punteggi e alla redazione della graduatoria.

Jenne , lì 18.05.2021 IL DIRETTORE Dott. Carlo DI COSMO