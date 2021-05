Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Giornata mondiale della Biodiversità

(Jenne, 22 Mag 21) Il 22 maggio è la "Giornata mondiale della Biodiversità", proclamata nel 2000 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per celebrare l'adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Nairobi, in Kenya, nel 1992, con l'obiettivo di tutelare la diversità biologica del Pianeta.

Un giorno speciale per ricordare l'importanza di salvaguardare la straordinaria ricchezza costituita da tutte le specie viventi sulla Terra.





[foto di Stefano Mancinelli, Samuele Giancarlini, Marco Branchi]