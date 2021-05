Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Giornata Europea dei Parchi

(Jenne, 24 Mag 21) I Parchi e le Aree protette costituisco un patrimonio unico e prezioso da vivere e da tutelare.

Ogni anno il 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi e si rinnova l'iniziativa della Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco nazionale in Europa. In Italia i primi Parchi furono creati nel 1922: il Gran Paradiso e il Parco d'Abruzzo, divenuto poi Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.



[foto di Ilaria Guj, archivio Parco]