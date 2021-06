Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico di manager turistico del Centro di Posta di Colle Mordani

Comunicazione seduta commissione di gara

(Jenne, 04 Giu 21) Si comunica che la prima seduta della Commissione di gara per l'aggiudicazione della procedura di cui sopra è fissata per il giorno 09.06.2021 con inizio alle ore 10.00 in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet.

Il collegamento è il seguente: https://meet.google.com/ijr-kiom-qsb.

In tale seduta verranno valutati i requisiti di ammissione; successivamente, nello stesso giorno o in altra data che verrà comunicata, la Commissione, in seduta riservata, procederà alla valutazione dei curricula dei singoli concorrenti, all'attribuzione dei punteggi ed alla redazione della graduatoria.