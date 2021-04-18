Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Aggiornamento sulle graduatorie progetti SCU
(Jenne, 06 Giu 21)
SI COMUNICA CHE L'ENTE PARCO E' ANCORA IN ATTESA DELLA TRASMISSIONE DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DELLA CONVALIDA DELLE GRADUATORIE INVIATE, E CHE SALVO IL RISCONTRO DI DIFFORMITA' RISPETTO A QUANTO DICHIARATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DA PARTE DEI CANDIDATI LE GRADUATORIE PUBBLICATE IN PRECEDENZA VERRANNO CONFERMATE
NELLE TABELLE DI SEGUITO PER CIASCUN PROGETTO E CIASCUNA SEDE DI ATTUAZIONE SONO RIPORTATE LA DATA DI PRESA SERVIZIO E LA SEDE DI PRESA SERVIZIO CON IL RELATIVO INDIRIZZO CHE E' LA SEDE DOVE DOVRANNO RECARSI I VOLONTARI IL PRIMO GIORNO DI SERVIZIO DOPODICHE' OGNUNO PRESTERA' SERVIZIO NELLA PROPRIA SEDE DI ATTUAZIONE
Sedi presa servizio progetti SCU ORDINARIO Sedi presa servizio progetti GARANZIA GIOVANI
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