Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Il Parco dei Monti Simbruini pubblica il bando per concessione in comodato d’uso gratuito di materiali per recinzioni elettrificate e dissuasori acustici per la prevenzione dei danni da fauna selvatica

(Jenne, 09 Giu 21) Il Parco dei Monti Simbruini ha pubblicato un avviso per la concessione in comodato d'uso gratuito di materiali di recinzioni elettrificate e di dissuasori acustici per prevenire i danni che potrebbero essere causati dalla fauna selvatica.

L'avviso è rivolto a coloro che hanno a disposizione terreni, siano essi proprietari, usufruttuari, affittuari o altro, con colture di particolare valore economico e sociale (p. es. colture specializzate, vivai e orti familiari) ubicati all'interno del perimetro del Parco.

I richiedenti dovranno impegnarsi a realizzare la recinzione secondo le modalità ed la tempistica stabilite nel presente Avviso.

Tutti gli interessati, avranno tempo 30 giorni dalla pubblicazione del bando, e potranno presentare domanda all'Ente Parco secondo la modulistica.

Il materiale sarà distribuito secondo le graduatorie e dovrà essere ritirato entro 30 gg. dalla comunicazione di assegnazione; se non verrà ritirato entro il suddetto termine si decade dal diritto acquisito e si procede allo scorrimento della graduatoria stessa.

Questa importante azione di prevenzione da "attacchi" alle colture rientra nel piano di "Indennizzo e Prevenzione dei danni da fauna selvatica" che il Parco sta portando avanti già da qualche anno con buoni risultati circa la diminuzione degli stessi indennizzi.

Scarica il bando cliccando qui

Scadenza 08/07/2021