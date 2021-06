Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Vivi i Parchi del Lazio: Il Parco dei Monti Simbruini “Il Parco delle Meraviglie”

(Jenne, 09 Giu 21) Con la bella stagione è tornata la voglia, e questa volta visti gli accadimenti dell'ultimo anno, la necessità di stare insieme all'aria aperta nei cuori di tutti, dai più piccoli ai più grandi, dai turisti ai gestori di attività commerciali e ricettive, dagli amanti dell'escursionismo a quelli della cultura.

Ecco perché il Parco dei Monti Simbruini in accordo con decine di Associazioni locali e con il sostegno della Regione Lazio ha programmato un calendario che vede circa 250 iniziative che avranno luogo in questo fantastico territorio da Giugno a Dicembre 2021.

Già, perché il Parco non è solo un paradiso per gli amanti del trekking, il Parco dei Simbruini è il palcoscenico ideale per perdersi con lo sguardo verso pianeti, stelle e galassie; è il posto dove lo spirito si può rinfrancare dalle difficoltà della vita ripercorrendo e meditando lungo i passi di grandi Santi e pensatori; è il posto dove far capire ed insegnare ai nostri figli e nipoti quanto sia importante lasciare un'orma leggera nella Natura, perché Lei è forte e stupenda ma è anche molto delicata e va salvaguardata; è anche però il posto dove assaggiare prelibatezze culinarie e sapori antichi dopo aver camminato, corso, pedalato o fatto fitness sotto il cielo azzurro dei nostri monti.

I fruitori del Parco potranno sfogliare l'intero programma e prenotare direttamente dall'opuscolo, con un semplice click si potrà inviare una email o fare una telefonata.

Le attività sono tutte con prenotazione obbligatorie; consulta il catalogo cliccando qui.

Il Parco dei Simbruini nelle persone del Presidente Moselli, del Direttore Di Cosmo e di tutti gli operatori ti dà il benvenuto, anzi, ti da il bentornato a casa, chiunque tu sia e qualsiasi tipo di esperienza in Natura tu abbia voglia di vivere