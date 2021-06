Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Oggi inaugurazione dell'Ostello Colle Mordani a Trevi nel Lazio (Fr)

(Jenne, 16 Giu 21) Il progetto, realizzato grazie alla Regione Lazio in collaborazione con il Parco, rientra in 'Itinerario giovani: spazi e ostelli", l'iniziativa del programma GenerAzioniGiovani.it, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, volta alla valorizzazione del patrimonio presente sul territorio regionale e il coinvolgimento dei giovani. L'ostello, infatti, sarà gestito da ragazze e ragazzi organizzati nella cooperativa "Le Casette" e sarà luogo di aggregazione e di valorizzazione delle bellezze locali, con posti letto, escursioni, visite guidate e passeggiate.

"Oggi apriamo le porte ad un luogo bellissimo all'interno di uno scenario paesaggistico straordinario. Si tratta di un'altra tappa di un percorso che la Regione Lazio ha voluto avviare per trasformare spazi inutilizzati in luoghi per i giovani under 35. Abbiamo investito 6 milioni di euro per riqualificare 16 nuovi spazi (7 siti di animazione culturale e 9 ostelli) in tutto il Lazio per fare di questi luoghi motori propulsori delle energie delle nuove generazioni. Opportunità di occupazione, dunque, ed esaltazione delle bellezze locali, per una sinergia tra le istituzioni e i nostri ragazzi capace di invertire la rotta e parlare la lingua del futuro anche per luoghi dismessi per lungo e troppo tempo.", ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.



L'Ostello di Colle Mordani è composto di 6 strutture multifunzionali, con 11 stanze per l'alloggio dei giovani turisti e/o visitatori - per un totale di 29 posti letto (estendibili a 34) - bagni funzionali a ciascuna struttura, una sala convegni e uno spazio comune esterno che accoglierà eventi e manifestazioni. A completare la struttura ricettiva, un ristorante dove sarà possibile assaporare i prodotti enogastronomici locali, con un menù che propone piatti semplici e genuini, privilegiando i prodotti stagionali e gli ingredienti provenienti dal territorio per valorizzare la gastronomia locale.



"Un altro traguardo importante questo della riqualificazione di Colle Mordani, un complesso edilizio rurale riqualificato e immerso nella natura che prende vita come struttura ricettiva, con attività turistiche e culturali, volta alla valorizzazione del turismo lento e consapevole, attento alle specificità territoriali, anche dal punto di vista enogastronomico" ha dichiarato il presidente del Parco dei monti Simbruini Domenico Moselli.